La Juventus spinge per Nico Gonzalez: cosa cambia dopo le parole di Adeyemi

. Thiago Motta ha chiesto un rinforzo in quel ruolo e l'attaccante della Fiorentina è uno dei profili che i bianconeri stanno sondando.dopo tre anni in viola Gonzalez sta prendendo in considerazione un possibile addio e ha dato una prima apertura a un trasferimento a Torino. Fino a ieri era un testa a testa con l'Atalanta, ma dopo il grave infortunio di Scamacca i nerazzurri stanno pensando a una nuova strategia sul mercato per concentrarsi su una prima punta.

- Nella lista degli obiettivi in quella posizione, il primo nome della Juventus è quello didel Borussia Dortmund, ma la richiesta di 40 milioni da parte del club tedesco è considerata eccessiva da parte dei bianconeri. Inoltre il calciatore ha dichiarato ai microfoni pubblicamente di voler restare in giallonero e non cambiare maglia : la richiesta della Fiorentina è tra i 35 e i 40 milioni di euro, senza l'inserimento di contropartite, soprattutto nel caso in cui si tratti di un profilo, come nel caso di McKennie, con ingaggio fuori dalla portata del club viola.

- Se il Dortmund dovesse abbassare le richieste per Adeyemi la Juve potrebbe fare un tentativo concreto, ma al momento i bianconeri sono più orientati a concentrarsi su Nico Gonzalez. E' lui il nome scelto da Thiago Motta, che per caratteristiche lo considera più funzionale al gioco rispetto adel Porto. Abbandonata definitivamente la pista, che ha ricucito lo strappo con ten Hag e se non ci saranno sorprese rimarrà al Manchester United.