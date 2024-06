Juventus e Chiesa più distanti. Dall'opzione Napoli al sogno Premier, le ultime

Getty Images

Federicoe lasono più lontani. O meglio: non si sono avvicinati, neanche di un millimetro. E ogni giorno che passa, la possibilità che le parti possano venirsi incontro si riducono sempre più. Questo però non è il giorno delle decisioni, semmai è l'attimo delle riflessioni. Il momento di raccolta, delle idee e in particolare delle offerte. Con un rischio calcolato: la fase di stallo potrebbe persino durare un bel po', perché finché ci sarà l'Europeo nei pensieri di, anche ladovrà rassegnarsi all'idea diper sferrare qualsiasi tipo di mossa.

Vuole decidere Federico, il suo futuro. E vuole farlo avendo tutte le, senza alcun tipo di pressione. O fretta. A prescindere,. Tra le parti c'è stata una frenata generale che coinvolge pensieri, rapporti, quella voglia di proseguire insieme che in fondo è sempre stata piuttosto sottile, legata dal filo di un'opportunità condivisa, di una co-dipendenza necessaria. Dopo la prima, vera stagione al ritorno dall'infortunio, la Juventus e il giocatore hanno maturato l'idea che c'è vita oltre quelsiglato nel 2020. Le indicazioni di Thiago Motta hanno dato uguale direzione.

Una direzione che a oggi, senza rinnovo, neanche "ponte", prevede come unica strada quella della separazione. La Juventus, dae dall'agente Fali, ha già strappato la promessa che. Logicamente, la società s'impegnerà a trovare la soluzione gradita al giocatore, senza forzare in maniera clamorosa la mano, ché non sarebbe nell'interesse di nessuno. Ecco perché Chiesa, che pure guadagna circa 5 milioni, che pure ha un costo di partenza non banale - 40 milioni - viene considerato una reale occasione per squadre come Napoli e Roma, al momento ancora ferme ai nastri dell'interessamento.

Quando si andrà oltre? Non c'è una data precisa, c'è più concretamente un. Federicovuole concentrarsi al massimo sui prossimi Europei e soltanto dopo prenderà una decisione sul suo futuro, una volta presa coscienza e conoscenza di quale (e dove) potrebbe essere il suo destino. Ilpuò accontentare sia la Juventus che il giocatore, ma l'ex Fiorentina sogna il prossimo step, cioè la Premier League. Il, ecco, andrebbe a esaudire un desiderio che coltiva da tempo. Intanto, l'agente Faliè pronto a sbarcare in Italia e libera il tavolo: è pronto a raccogliere le proposte per il suo assistito.