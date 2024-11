Juventus, Giuntoli: "Skriniar? Cerchiamo un difensore pronto a mettersi in discussione. Scudetto? Non smettiamo di sognare"

In occasione di un evento benefico a Milano, organizzato dall'ex calciatore Massimo Ambrosini, l'Head of Football della Juventusha toccato diversi temi. Dal momento attraversato dalla formazione di, al calciomercato con vista sul mese di gennaio, passando per il rendimento individuale di alcuni giovani calciatori come, fresco quest'ultimo della prima convocazione in Nazionale.per impegno e dedizione.Noi abbiamo bisogno di un po' di tempo, c'è stato qualche infortunio di troppo ma grazie al mister e ai ragazzi siamo lì, cerchiamo di non smettere mai di sognare", ha dichiarato Giuntoli ai microfoni di Sky Sport parlando del comportamento della Juventus in questo primo scorcio di stagione.da parte del ct Luciano Spalletti: "Siamo contenti e orgogliosi,Ringraziamo il mondo Juve per averlo cresciuto, ma soprattutto grazie a lui, si è fatto da solo, ha i piedi per terra e farà parlare di sé. Se penso all'anno scorso la sua crescita è stata veloce, se penso a quello di quest'anno no"., sempre più protagonista con la maglia numero 10 della Juventus, a segno per la prima volta nel derby di Torino dopo la doppietta contro l'Inter: "Però è anche un 2005, bisogna saper aspettare i tempi giusti e le curve. Ci vuole pazienza, è giovane ma sta facendo bene".Sul ritorno in Nazionale di Manuela seguito dell'indisponibilità di Samuele Ricci: "È un ragazzo straordinario, molto serio e applicato, ha doti ed è intelligente sul campo, si sa muovere. L'avvento di Motta può esaltarne le caratteristiche, questo ne è la testimonianza".che dovrà rimpiazzare l'infortunato Bremer, out sino al termine della stagione. Il nome suggerito dai colleghi di Sky Sport è quello del centrale, ai margini del progetto tecnico del Paris Saint-Germain: "In questo momento ci guardiamo intorno, sappiamo che il mercato di gennaio è molto particolare, le cose possono cambiare continuamente.I tempi sono ancora molto prematuri.per far parte di una squadra importante come la Juventus".