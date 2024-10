Juventus, Giuntoli stregato dal gioiello olandese Hato: la strategia per convincere l’Ajax

Redazione Calciomercato

è l’uomo giusto nel posto giusto. L’entusiasmo e le idee del tecnico italiano hanno riportatoad avere un’identità più vicina alla storia di un club che è sempre stato un modello di progettualità. I lancieri con Francesco hanno trovato una figura fondamentale per far crescere i gioielli che arrivano in Prima squadra dal settore giovanile. Un esempio su tutti? Sicuramente

“Jorrel Hato può diventare un grandissimo calciatore. A soli 18 anni gioca già titolare nell’Ajax e ha mostrato un talento fuori dal comune”. Firmato Ruud Krol in una recente intervista a Tuttosport. La leggenda dell’Ajax ha promosso a pieni voti questo difensore mancino che abbina una struttura fisica importante ( 182 cm) a un’ottima tecnica di base.. Jorrel piace tantissimo al direttore sportivo della Juventus Giuntoli che lo ha fatto seguire con grande continuità negli ultimi 6 mesi. Le relazioni degli scout bianconeri raccontano di un profilo destinato a una carriera luminosa anche per la capacità di saper leggere prima il gioco oltre a una certa duttilità tattica ( può giocare sia da difensore centrale che da terzino sinistro ).

è sicuramente il miglior talento in prospettiva dell’Ajax che lo scorso 12 marzo. Un segnale importante anche un chiave mercato: i lancieri vogliono costruire il futuro su Jorrel epotrebbe essere valutata internamente.Giuntoli aveva già messo in programma un tentativo al termine della stagione ma non è da escludere che la Juventus prepari una mossa con l’Ajax già a gennaio.