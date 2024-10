Juventus, un mese e mezzo di Koopmeiners: non è ancora ciò che ci si aspettava

C'è un problema? Detto così, quasi a bassa voce, perché il tempo passato è oggettivamente troppo piccolo per dare un senso compiuto alle cose. E all'affare. Due o tre indizi però salgono alla ribalta, e partono dalledell'olandese - alcune piuttosto clamorose - e dalla posizione in campo sfruttata dall'ex. Che ha fatto certamente di tutto per arrivare alla, ma poi giocarci e incastrarsi perfettamente nello scacchiere di Motta sono davvero un'altra storia.E' dunque difficile dare un voto oggettivo al primo mese pieno (e qualche giorno) di Teunin bianconero.Di sicuro non è stato decisivo, o comunque non è stato l'uomo tra le linee che ci si aspettava: quello dell'ultimo passaggio, del tiro da fuori, dell'indice di pericolosità improvvisamente più alto con la sfera tra i suoi piedi. Ecco:, e la sensazione è che - almeno quelle positive - siano tuttavia parte di un processo quasi inevitabile. Perché, a prescindere dall'infortunio , l'incidenza di Koop crescerà in maniera importante.

neanche il diretto interessato. Anche perché i numeri rassicurano sulladi Teun all'interno di questa Juventus., chiaro che xG e xA siano crollati, ma altri dati rappresentano alla perfezione come Koopmeiners possa essere il dieci di questa squadra, o comunque l'alternativa offensiva al gioco sugli esterni e imbucata per Vlahovic.. Cosa vuol dire? Che se non luccica, non vuol dire che non sia necessariamente prezioso.

Come tutta la Juve,Se con l'Atalanta l'attacco alla porta e la zolla di campo in cui operava gli consentivano di avere più margine di manovra, alla Juve è spessoe gli viene chiesto a gran voce di decidere le giocate più importanti. Scelta dopo scelta, il feeling con i compagni - Yildiz in particolare - migliorerà, e a beneficiarne sarà tutta la fase offensiva. Ma 42 giorni dopo, appena 42 giorni dopo, è forse anche giusto predicare pazienza, così come aspettarsi di più.