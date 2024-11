Juventus, Giuntoli: "Vlahovic? Giudico i fatti, non le parole. Sul mercato opereremo in difesa, in attacco..."

, Managing Director Football della Juventus, ha parlato così a DAZN durante il pre-partita del big match - valido per la 13a giornata di Serie A, contro il Milan. In particolar modo, il dirigente bianconero, ha sottolineato la sua posizione riguardo le recenti dichiarazioni rilasciate da Dusan Vlahovic, dal ritiro della propria Nazionale."Le dichiarazioni? Non vorrei giudicare le parole, ma i fatti. Sta facendo un'annata importante, si sta sacrificando, sta facendo bene. Siamo contenti di quello che fa, ciò che dice ha poca importanza".

"Il mister in quest'inizio si è contraddistinto per aver trovato soluzioni, continua, non si lamenta. E' un inizio di stagione condito da tante assenze. Non so chi giocherà centravanti. A me piace molto Motta e la squadra"."Contiamo di recuperare Milik, che sta risolvendo i suoi problemi. Qualcosa dietro dobbiamo farlo, non è mai facile, ma vogliamo operare nel reparto difensivo. Attaccante diverso da Vlahovic? Non sussiste il problema, contiamo su Milik, sul recupero, pensiamo sia molto adatto al gioco del mister. Pensiamo di dover intervenire dietro, anche numericamente c'è bisogno di qualcuno".

"Da esperto posso dire che Koop ha grande qualità, sarà riferimento, sa smarcarsi. Il mister può contare sugli inserimenti di McKennie, che sa fare. Credo sia questa la fisionomia".