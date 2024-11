Juventus senza punte, Koopmeiners: "Dove giocherò? Una sorpresa per il Milan"

GETTY

Laa San Siro senza punte. L'infortunio dilascia Thiago Motta senza centravanti di ruolo (out anche Arkadiusz Milik e un'alternativa come Nico Gonzalez) per la sfida contro il Milan, valida per la 13esima giornata di Serie A.I bianconeri si schierano con un modulo inedito, "": parola diIl centrocampista olandese agirà da pseudo-terminale offensivo e prima della calcio d'inizio è intervenuto a DAZN: le sue parole.- "Gioco con una squadra forte e voglio giocare questa partita importante. Dobbiamo approcciare con la mentalità giusta e fare il 100% in campo come gruppo".

- "E' una sorpresa, vedremo... Io falso nove? Non sono un attaccante come Vlahovic. Giochiamo in un modo un po' diverso, ma è una sorpresa per loro. Dobbiamo lavorare insieme come gruppo, attaccare e difendere insieme. Vogliamo vincere questa partita".