Juventus, gli stipendi dei dirigenti: 2.9 milioni di euro per Giuntoli, 1.2 per Scanavino

8 minuti fa



Nella sua prima stagione a Torino, Cristiano Giuntoli ha percepito un compenso totale di 2,9 milioni di euro lordi. Questa cifra è emersa dalla relazione sulla politica retributiva presentata dalla Juventus in vista dell'assemblea dei soci, programmata per il 7 novembre.



GLI STIPENDI - Giuntoli, in qualità di managing director football, ha ricevuto un salario fisso di 2,5 milioni, oltre a un bonus di 400mila euro. Per quanto riguarda la dirigenza, il presidente Gianluca Ferrero ha guadagnato 400mila euro, mentre l’amministratore delegato Maurizio Scanavino ha ricevuto un compenso di 1,2 milioni di euro.