Juventus, il dubbio Douglas Luiz e il ruolo di Yildiz: come può cambiare Motta con la Lazio

E adesso tocca far di conta. Nel senso: bisogna incastrare una formazione, un undici che possa soddisfaree soprattutto cambiare la percezione di questa Juventus in difficoltà, quantomeno di uomini. Ecco: i bianconeri ripartono dalla. Anzi, da un trittico complicatissimo, perché dopo i biancocelesti c'è questo supere infine ci sarà, sette giorni in cui capiremo effettivamente il valore della rosa e dove realmente sia il punto esatto di oggi nel percorso intrapreso qualche mese fa. Restate collegati.Ripartiamo dalla conta, allora. Assenti:per squalifica,(out per sabato e ci prova per la Champions),per infortunio. Questi ultimi due salteranno quasi certamente la gara infrasettimanale e concentreranno tutte le energie per recuperare in vista del Derby d'Italia. E non sarebbe male per Motta, che dovrà forse fare a meno di Nicolò, alle prese con una botta rimediata in Nazionale e adesso in dubbio e in ballo per una convocazione per la sfida dello Stadium. A prescindere, sarà molto complicato vederlo dal primo minuto, e costringerà così Motta a correre ai ripari pure nel reparto di mezzo.

Chi resta? Pochi giocatori non equivalgono a pochi dubbi, perché poi il centro di ogni ragionamento per Thiago verterà sul ruolo di Yildiz, più vicino a fare il trequartista che l'esterno puro. Solo la conferma di Douglas Luiz potrebbe sparigliare quella carta così facile e così efficace, magari portando il tecnico italobrasiliano a convergere su un. Davanti a Di Gregorio, Savona con Kalulu-Gatti sembrano inamovibili; su Cambiaso resta il dubbio legato al ruolo: ci sarà, ma può stare pure alto, e a loro volta dipenderanno dalla scelta sugli esterni. Mbangula parte dietro a Weah, tornato in gruppo e in forma; Vlahovic è semplicemente intoccabile: se sta bene, le fa tutte. E non è certo un problema.