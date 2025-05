Juventus, i 5 errori da non ripetere. E gli uomini e le strategie per vincere

della storia bianconera. Non ancora della stagione, visto che alla Vecchia Signora resta da giocare ancora il Mondiale per club (dal 14 giugno al 13 luglio). L'ultima giornata della Serie A 2024-25 lascia in eredità alla Juventus laNell'annata che si conclude, la Juventus ha commesso infatti, sotto tanti aspetti: dirigenziale, tecnico, ambientale, di mercato. Una serie di errori che la proprietà e la società dovranno evitare di ripetere per poter pensare di tornare a vincere.

Lo abbiamo sottolineato tante volte nel corso della stagione:Al di là delle qualità, dei pregi e dei difetti di, i fatti hanno dimostrato che è stato sbagliato non affiancare all'ex ds del Napoli altri dirigenti provenienti dal mondo del calcio (sia il presidente Gianluca Ferrero che l'ad Maurizio Scanavino non lo sono). Ora,

riguardo alla composizione della rosa., Igor Tudor il rimedio in corsa. Adesso, una cosa è certa: per ripartire, la Juventus non ha più bisogno di progetti 'fantasiosi' (per dirla alla Danilo), ma di certezze.. Se così fosse, sarebbe un altro segnale del fatto che la Juventus ha imparato dai suoi, recenti, errori.

della maggior parte dei calciatori che costituivano lo zoccolo duro e il senso di appartenenza della Juventus:. Con Tudor si è tornati alla 'normalità', conunico capitano (sua la responsabilità, onorata, del rigore più pesante della stagione, a Venezia).: torneranno il senso di appartenenza e un capitano che sia la trasposizione in campo della mentalità dell'allenatore.

(il classe 2005 ceduto la scorsa estate dalla Juventus al Bournemouth per 15,2 milioni di euro più 3 di bonus e passato, neanche un anno dopo, al Real Madrid per 60 milioni, con 6 milioni che finiscono anche nelle casse juventine)La tentazione, dopo una stagione che sarebbe disastrosa senza la qualificazione alla Champions League, e comunque deludente anche in caso di accesso alla massima competizione continentale per club, sarebbe quella di mettere in atto una nuova rivoluzione., sia di chi ha deluso e ha disputato una stagione non all'altezza delle aspettative (e pensiamo ad esempio a Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners, Andrea Cambiaso, Douglas Luiz), sia di chi magari viene giudicato troppo giovane per poter incidere nella Juventus (e ci viene in mente ad esempio ad Adzic).

in termini numerici (otto acquisti importanti). La strategia del mercato in entrata dei bianconeri dovrà per forza di cose essere orientata all'acquisto di. Una cosa poi è fissarlo come obiettivo, un'altra poi è acquistarlo. Per le cifre in ballo fra cartellino e ingaggio, e per la concorrenza dei top club della Premier League, non sarà facile.