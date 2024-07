Juventus, i convocati per il ritiro in Germania: c'è Soulé, ecco chi resta fuori

La Juventus ha diramato la lista ufficiale dei calciatori che prenderanno parte al ritiro di Herzogenaurach in Germania, dove i bianconeri rimarranno fino a sabato 2026, giorno in cui la squadra di Thiago Motta scenderà in campo in occasione della prima amichevole dell'estate contro il Norimberga.



Assenti i giocatori che godono ancora di giorni di riposo dopo gli impegni tra Europei e Copa América ma non solo, restano fuori dall'elenco anche altri bianconeri al centro di situazioni di mercato mentre altri figurano regolarmente nella lista.