La Roma fissa il budget per En-Nesyri e Soulé: cosa può succedere

Da una parte, dall'altra. Sono i due grandi obiettivi di mercato della Roma, quelli di cui si sta parlando da giorni e per i quali i giallorossi stanno provando a fare i massimi sforzi. La società però vuole far rientrare i due possibili affari in alcuni parametri economici fissati in precedenza con la dirigenza e con l'allenatore. A oggi la Roma - oltre al riscatto di Angelino - ha preso solo due giocatori: Mathew Ryan arrivato a zero come vice Svilar, ed Enzo Le Fée, pagato 23 milioni. Ecco,- E' questa la nuova politica societaria, legata a un mercato durante il quale l'obiettivo è quello di investire sui giovani o giovanissimi - per la Primavera è arrivato Sangaré dal Levante - per valorizzarli ed eventualmente rivenderli a cifre superiori.. Gli altri nomi ai quali la Roma sta pensando sono tutti profili giovani: da Assignon a Bellanova, entrambi classe 2000, passando per lo svedese del Djugarden Samuel Dahl (2003).

- In questa fase quindi il mercato della Roma è in stand by, a oggi sono tutti concentrati su En-Nesyri e Soulé ma le due situazioni sono ancora bloccate.in tempi brevi. I giallorossi devono accelerare sul mercato, il primo con una nuova politica.