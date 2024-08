Juventus, idea Sutalo: la valutazione dell'Ajax e a che punto siamo per Rugani

Sfumata la pista che portava a Todibo per la difesa,. Non c'è più molto tempo, in questi casi le trattative in uscita possono dare un là anche in entrata. Ed è il caso dei contatti con l'Ajax allenato da Francesco Farioli, che oltre a prelevare Daniele Rugani potrebbe lasciar fare il percorso Amsterdam-Torino al croatoSutalo, cresciuto nella Dinamo Zagabria, è un difensore classe 2000 di piede destro, titolare della nazionale a scacchi anche nell'ultimo Europeo. E' passato all'Ajax nell'estate del 2023 e ha messo insieme 40 presenze e 2 reti in tutte le competizioni.. Sul giocatore, prima del suo trasferimento in Olanda, c'era anche la Fiorentina.

L'Ajax potrebbe vendere. Sono numeri abbordabili per la Juventus che adesso deve valutare il da farsi, anche in relazione alla trattativa proprio con i lancieri per il prestito di Daniele, uno dei giocatori sul piede di partenza: sull'ex Empoli,, che hanno in partenza anche Medic in direzione Bundesliga. Occhio dunque ai movimenti su questo binario, che l'inconveniente Todibo potrebbe aver definitivamente attivato.