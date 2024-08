Atalanta, è muro contro muro con Koopmeiners. Ma intanto può riaprirsi la pista Folorunsho

e la decisione del giocatore olandese di tirarsi fuori dalle dinamiche della squadra di Gasperini, con tanto di certificato medico presentato su consiglio del suo agente per non prendere più parte ad allenamenti e partite ufficiali - a cominciare dall’attesissima finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid di mercoledì 14 - apre scenari ad oggi difficilmente decifrabili.e confida in una risposta affermativa da parte del club bergamasco all’ultima proposta da 55 milioni di euro, bonus compresi., non ha ancora replicato all’ultimo rilancio dei bianconeri eSe è vero che Koopmeiners e il suo agente avevano strappato nei mesi scorsi una promessa verbale di essere liberati nel corso di questa estate a fronte di un’offerta concreta da parte di un top club, l’Atalanta non ha apprezzato il fatto di essere stata tenuta all’oscuro della trattativa condotta con la Juventus. E fa filtrare la volontà di non smuoversi dalla richiesta di 60 milioni e di continuare a confidare nell’inserimento nella partita di un interlocutore dalla Premier League (Liverpool?). - Nel contempo, a tre settimane dalla conclusione ufficiale delle trattative e ad una dall’inizio del campionato,che improvvisamente è finito sul mercato dopo aver siglato il prolungamento di contratto fino al 2029 . Insieme a Fiorentina e Lazio, la Dea è il club che nel corso dell’estate si era fatto sotto in modo più diretto arrivando ad un passo dalla conclusione dell’affare.Con un Koopmeiners in uscita forzata, Gasperini si ritroverebbe tra le mani un calciatore reduce da una stagione estremamente positiva in gialloblù, coronata dalla convocazione di Spalletti all’ultimo Europeo.