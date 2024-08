Juventus, il dopo Chiesa tra Adeyemi e Galeno. Ed è possibile un doppio colpo

I PIANI B

Ma chi potrebbe essere preso come secondo colpo sulla fascia destra, se non si potesse arrivare all'accoppiata Adeyemi-Galeno? In quel caso la Juventus prenderebbe in considerazione altri profili più sostenibili dal punto di vista economico: Francisco Conceiçao del Porto, più del suo compagno di squadra Pepe, potrebbe essere una scommessa in prospettiva; Domenico Berardi, una costante nei rumors di mercato bianconeri da anni, potrebbe tornare di moda considerando la retrocessione del Sassuolo in Serie B e l'apertura degli scorsi giorni di Giovanni Carnevali ad ascoltare soluzioni vantaggiose per il club e soprattutto per il 30enne.