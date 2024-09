Juventus, il Galatasaray all'ultimo rilancio per Kostic

Quella dista diventando a tutti gli effetti una telenovela infinita in casa. L'esterno serbo, escluso fin dal giorno uno dal progetto tecnico diè rimasto bloccato a Torino durante il mercato italiano chiusosi venerdì 30 avendo rifiutato diverse offerte provenienti da Premier League, Germania e Arabia. Ieri la scelta ufficiale dell'allenatore di escluderlo anche dalla lista per la prossimae il suo futuro rimane un rebus importante da risolvere entro la chiusura dei mercati che sono rimasti ancora aperti.E fra i mercati aperti c'è la Turchia, con il Galatasaray che si è messo alla ricerca di un laterale mancino e in queste ore, come riportato da Sportitalia, ha addirittura fatto un sondaggio perneo-acquisto della Lazio. Risposta negativa di Lotito e virata fortissima proprio su. Dopo un primo approccio di fine mercato, in queste ore il club che è attivissimo sul mercato e che in Italia ha pescato già conha presentato un ulteriore rilancio all'entourage del giocatore.

La Juventus aspetta di capire cosa vorrà fare il giocatore per poi chiudere un accordo economico con chi riuscirà a superare le sue barriere difensive. Sì perché Kostic finora non è mai stato convinto dei progetti che gli venivano prospettati e, proprio per questo, ha sempre preso tempo. Il Galatasaray vuole un esterno mancino da far giocare titolare e, per questo, questa volta l'ex-Eintracht potrebbe accettare.Come per Osimhen il club aranciorosso di Istanbul non può presentare esborsi per il cartellino, ma solo farsi carico dell'ingaggio., di conseguenza, potrebbe essere possibile per lui l'inserimento eventualmente di un diritto di riscatto che potrebbe garantire ai bianconeri una piccola plusvalenza a fine stagione.