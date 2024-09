Juventus-Kostic, contatti in corso per la cessione in Arabia

Tiago Djalò al Porto, ma non solo. Lasta continuando a lavorare sul mercato con le cessioni degli esuberi che restano al centro delle trattative portate avanti dae verso i campionati che rimangono ancora aperti. È il caso diesterno serbo che dall'inizio del mercato è considerato un esubero e fuori dal progetto bianconero.Entro la fine del calciomercato italiano si era parlato di offerte arrivata a Torino dal, rifiutato dal giocatore,e anche di altre possibilità ine in, ma nulla si è concretizzato così come gli ultimi affondi di. Oggi chiude il mercato in Arabia e proprio dalla Saudi Pro League sono arrivati sondaggi che potrebbero concretizzarsi entro la serata di oggi.

A piazzare l'ultimo affondo, secondo Sky, è statoche sta provando a trovare un'intesa con la Juventus per l'acquisto del cartellino a titolo definitivo del centrocampista. La valutazione che fa la Juventus del giocatore è di non meno di 6 milioni di euro, la stessa cifra del costo residuo del suo cartellino a bilancio per non fare minusvalenza.