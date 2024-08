Juventus, il mercato non è chiuso: dove possono andare gli ultimi 3 esuberi

. Conclusa ufficialmente la finestra dedicata ai trasferimenti in corrispondenza della mezzanotte del 30 agosto, il mercato sembra andare in archivio. In realtà, però, sono ancora molte le trattative nel vivo, tra mercati esteri, operazioni a parametro zero e rescissioni dei contratti., alle prese con alcuni esuberi ancora da piazzare:Il mercato in uscita della Juventus può ancora regalare novità. Lo ha confermato lo stesso Thiago Motta, che a margine della conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Roma ha ammesso:. Parole che tengono la porta aperta all'addio dei tre giocatori, che ad oggi non hanno un posto definito nel progetto Juventus.

Tre casi diversi, ma tre destini simili: Djalò, Arthur e Kostic rimangono nella lista dei possibili partenti della Juve. Quello diè un profilo che nelle ultime ore ha agitato la piazza. Arrivato aper le visite mediche con i giallorossi, il portoghese era poi stato rispedito al mittente dopo un dietrofront del club capitolino, non convinto dell'operazione. Per, di ritorno dal prestito alla, si era invece aperta l'opzione Napoli, poi tramontata quando i partenopei hanno deciso di andare avanti su Gilmour., infine, era stato inizialmente accostato alla, salvo poi divenire protagonista di alcuni rumors legati al

Ma niente di fatto. E così la Juventus si trova a dover considerare altre opzioni per l'eventuale cessione dei tre esuberi. Chiuso il mercato nei 5 principali campionati europei, non resta che guardare altrove. L'opzione più allettante - per chiari motivi economici - rimane quella dell', dove il mercato rimarrà aperto fino al(e non fino ad ottobre come deciso inizialmente). Come per l'Arabia Saudita, lunedì 2 settembre chiuderà il mercato anche in. Occhio anche al, che chiuderà la finestra per i trasferimenti il 6 settembre, mentre per il passaggio insi potrà trattare fino al 9 settembre. Tutte opzioni che, ad oggi, rimangono aperte per i tre esuberi juventini. Dopo il reintegro di Weston McKennie, e le cessioni di Chiesa al Liverpool, De Sciglio all'Empoli e Nicolussi Caviglia al Venezia, la Juve studia i nuovi addii.