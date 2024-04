Juventus, il pubblico dello Stadium fischia al 45° e la Curva non ci sta: ecco cosa è successo

anche in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia con la Lazio.contro i biancocelesti. Dopo un approccio deciso alla partita, fino al controverso episodio del rigore prima concesso dall’arbitro Massa per il contatto tra Vecino e Cambiaso e poi tolto in seguito al richiamo del VAR e alla valutazione sulla giocata di Patric che avrebbe potuto rimettere in gioco il bianconero, l’equilibrio del match gira in favore degli ospiti ed il pubblico di casa non ha nascosto il proprio disappunto.- Complice il delicato momento attraversato in campionato - 7 punti conquistati nelle ultime 9 giornate -La gara termina con un pirotecnico 2-2, ma sarà caratterizzata anche dalla clamorosa spaccatura tra le due ali del tifo, quello naturalmente più portato a seguire l’andamento della partita e comportarsi di conseguenza - accusato anche da Allegri di essere troppo freddo e silente nei momenti di difficoltà - e quello organizzato della Curva Sud, che nel bene e nel male è sempre stato vicino a Vlahovic e compagni. E pure all’allenatore dei 5 scudetti consecutivi e delle due finali di Champions League, come dimostrerà anche lo striscione esibito sempre in occasione della partita con l’Atalanta. “Solo tu 1000 e più… Immenso Allegri ”, per evidenziare il traguardo dei 1000 punti conquistati in Serie A alla guida della Juventus.- La partita contro la Lazio, indipendentemente dal suo andamento e dal suo epilogo, ha riproposto un tema molto d’attualità in casa bianconera: da una parte chi giudica molto negativamente l’operato di Allegri nella sua esperienza bis, dall’estate 2021 ad oggi, che non ha portato alcun trofeo in bacheca e generato più delusione che soddisfazioni, dall’altra chi non dimentica il passato glorioso e assolve il tecnico livornese da ogni colpa o quasi in un momento in cui anche sul fronte dirigenziale il club ha avviato un processo di rinnovamento nel quale ad Allegri viene riconosciuto un ruolo quasi di parafulmine e di catalizzatori di ogni attenzione. Nel bene e nel male.