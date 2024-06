Getty Images

Juventus, in arrivo l'agente di Chiesa per trattare

un' ora fa



La trattativa per il rinnovo di contratto di Federico Chiesa stenta a decollare, ma la speranza in casa Juventus è che in tempi brevi si possa arrivare ad un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2025.



Finora la distanza è rimasta molto ampia, fra la richiesta di uno stipendio che raggiunga quello di Dusan Vlahovic e salga di molto rispetto ai 5 attuali e una proposta di molto inferiore.



Anche per questo, e per capire eventualmente se ci sarà margine per una cessione, con Napoli e Roma in primissima fila, è in arrivo a Torino il suo agente, Fali Ramadani. Incontrerà Giuntoli e sarà una sorta di dentro o fuori. Da qui si capirà che estate di mercato sarà per Federico Chiesa.