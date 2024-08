Juventus, incontro in corso tra Giuntoli e l'agente di Chiesa: il punto tra Liverpool e Barcellona

Cena di mercato per la Juventus, con vista sul futuro di: il ds bianconero Giuntoli è insieme a Fali Ramadani, agente del classe '97 in uscita dalla Juve e con qualche pista aperta all'estero. A riportare la notizia dell'incontro è Sky Sport, secondo il quale i due stanno lavorando per la cessione del giocatore in Inghilterra al Liverpool. Chiesa è fuori dai piani di Thiago Motta, non fa più parte del progetto bianconero e ha passato un'estate da separato in casa fuori dai convocati per le amichevoli pre campionato e per le prime due giornate contro Como e Verona.

- La richiesta della Juventus per Chiesa si aggira intorno ai 13 milioni tra parte fissa e bonus, di fronte a un'offerta di 10 più 3 i bianconeri sono pronti a dare il via libera all'ex Fiorentina.: o rinnova il contratto di sponsorizzazione con la Nike o chiede al CdA una garanzia personale. Col giocatore, intanto, è stato raggiunto un accordo verbale per un contratto di tre anni a 4 milioni di euro a stagione più 2 di bonus.