Come cambia la Juventus con Koopmeiners: dove giocherà e chi può restare fuori

Non è la ciliegina, ecco: è proprio la torta.sarà presto un giocatore dellae già da domani sarà a disposizione di, che non vedeva l'ora di abbracciarlo, che l'ha aspettato per tutta l'estate. A dare una dimensione dell'importanza diper i bianconeri sono i tre elementi che hanno composto la trattativa: il tempo - infinito - speso per raggiungere un accordo e rispondere pure agli squilli a vuoto in direzione Atalanta; la cifra spesa,, e che rende Teun il colpo più pagato dell'estate juventina; lo sforzo, enorme, per portare a casa un giocatore unico nel suo genere, in grado di coprire più ruoli e soprattutto uno. Quello alle spalle della punta.

Sarà in quella zolla di campo chepotrà prendersi la Juventus. Ed è proprio lì che la Juventus se lo immagina, col suo passo deciso e in particolare con quell'abilità innata nel decidere le azioni dalla trequarti in su. Nell'idea di Thiago, l'olandese è l'anello di congiunzione tra mediana e attacco, e in fase offensiva può accompagnare l'azione ai 30 metri più largo a destra, con il supporto di un compagno di reparto più schiacciato a sinistra.La richiesta è estremamente semplice e allo stesso tempo complessa: dev'essere l'uomo dell'ultimo passaggio.

Con l'equilibrio trovato dalla mediana, è difficile immaginare a oggi chi possa restare fuori. E vale la pena fare una premessa piuttosto chiara: il fatto che la Juve paghi 60 milioni per Koopmeiners, non vuol dire che il suo ingresso nelle rotazioni sarà semplice come bere un bicchiere d'acqua., il primo a non valutare un giocatore per il prezzo del cartellino o per il curriculum lasciato all'ingresso (vedi Douglas Luiz). L'idea comunque è quella di affidargli la trequarti, dunque al posto di Yildiz, che a sua volta potrebbe migrare sull'out mancino e prendere il posto oggi occupato di Mbangula, ma che presto potrebbe essere di Nico Gonzalez o Conceicao.Pure in mezzo, dov'è complicato oggi fare a meno di Manuel, dove rientreràe in qualche modo dovrà essere presto inserito. Senza dimenticare la qualità di