Juventus, Kaio Jorge ceduto al Cruzeiro: le cifre ufficiali

Laattende l'annuncio di Thiago Motta come nuovo allenatore e lavora all'arrivo di Douglas Luiz, nel frattempo completa la prima cessione: quella di, che lascia l'Italia e torna in Brasile.Lo scorso 5 giugno ilaveva annunciato l'accordo con il club bianconero per l'attaccante classe 2002, oggi la Vecchia Signora ha confermato il tutto e reso note le cifre ufficiali dell'operazione: Kaio Jorge è stato ceduto a titolo definitivo per- Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Cruzeiro Esporte Clube per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pinto Ramos Kaio Jorge a fronte di un corrispettivo di € 7,2 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a € 3,1 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee).

- Si dividono le strade della Juventus e di Kaio Jorge.L'attaccante classe 2002 torna in patria per vestire, dalla prossima stagione (2024/2025), la maglia del Cruzeiro, nella massima serie brasiliana.Arrivato a Torino nell'estate del 2021, Kaio Jorge ha totalizzato 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia in bianconero, prima di doversi fermare alla fine di febbraio del 2022 a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro rimediata nel corso di una partita giocata dall'attaccante brasiliano tra le fila della seconda squadra bianconera (l'allora Juventus Under 23).

Poi, il lungo recupero e il rientro in campo poco prima dell'inizio ufficiale della stagione 2023/2024, in occasione dell'amichevole "in famiglia" tra la Prima Squadra e la Juventus Next Gen andata in scena all'Allianz Stadium il 9 agosto. Un rientro in campo reso ancora più speciale dalla tripletta messa a segno.Successivamente, a fine agosto, l'inizio di una nuova avventura. Kaio Jorge è passato in prestito al Frosinone per l'intera annata 2023/2024. Un'annata che il classe 2002 ha concluso con 22 presenze all'attivo, tra tutte le competizioni, e con 3 reti all'attivo, le sue prime nella massima serie italiana.

Ora una nuova tappa nella sua carriera, nuovamente in Brasile.In bocca al lupo per il futuro!- Kaio Jorge ha salutato la Juventus con un messaggio sui propri profili social: "Grazie, Juventus! È arrivato il momento di dire addio al club che mi ha aperto le porte e ha realizzato il mio sogno di giocare in una grande squadra europea. Sono molto grato per tutto quello che ho vissuto e imparato qui. Sarò sempre al vostro fianco! Forza Juve".