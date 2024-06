Juventus, Szczesny vicino all'Al Nassr: stipendio monstre e quanto incassa Giuntoli

Getty Images

. La decisione è ormai presa da tempo, Cristiano Giuntoli ha comunicato al portiere la volontà di puntare su un nuovo numero uno (sarà Di Gregorio del Monza ), per questo motivo gli agenti del polacco si sono messi alla ricerca di una nuova squadra.. Il talento portoghese - secondo quanto riporta Sportitalia - è stato decisivo nella scelta dell'ex Roma e Arsenal, che inizialmente aveva scartato la possibilità di lasciare Torino per un campionato, sulla carta, di seconda fascia.

Szczesny, che avrebbe ancora un anno di contratto con la Juventus, saluterà i bianconeri dopo 252 partite, 3 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe di Lega. In Arabia Saudita, secondo quanto scrive The Athletic,. Quasi il triplo di quanto guadagnava con la Vecchia Signora, che lascia dopo sette stagioni.La Juventus, che, aspetta l'offerta ufficiale per il cartellino del portiere,Una cifra contenuta, ma il 34enne polacco arrivò nel 2017 per poco più di 18 milioni di euro, spesa ampiamente ammortizzata in sette stagioni. Novità sono attese in giornata, Szczesny è pronto a dire addio alla Juventus.