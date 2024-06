Juventus, si avvicina Douglas Luiz: c'è l'accordo col giocatore, i dettagli dell'offerta all'Aston Villa

Laspinge sull'acceleratore sul mercato e, oltre all'incontro per chiudere definitivamente la questione burocratica dell'accordo trovato già da tempoconsta cercando di chiudere nel più breve tempo possibile anche uno dei colpi di mercato più attesi dai tifosi bianconeri. Da temposta cercando di chiudere per un centrocampista da inserire in un organico che in questa stagione è stato ampiamente sotto organico e in queste ore si sta lavorando con forza suDouglas Luiz è entrato da tempo nell'orbita del club bianconero con la trattativa con l'Aston Villa che è partita grazie all'interessamento per il centrocampista bianconeroe che si è riversata su di lui. Il mediano classe 1998 brasiliano ha un contratto in scadenza 30 giugno 2026 e oggi ha una valutazione molto alta superiore ai 50 milioni di euro.Il giocatore da tempo ha espresso il suo gradimento per un trasferimento in Italia e alla Juventus, forte anche del corteggiamento messo in atto dai "brasiliani bianconeri" capitanati da, suo grande amico.- La Juventus sta prospettando all'Aston Villa un'offerta strutturata in una parte cash importante a cui aggiungere una o più contropartite tecniche. E per la parte economica l'intesa di massima parte da una

A questa cifra vanno aggiunti i cartellini di, il giocatore richiesto dai Villans e da cui è partita la trattativa e che è in scadenza di contratto con la Juventus al 30 giugno 2025. Il centrocampista americano ha già dato il suo ok al trasferimento mentre si dovrà lavorare sulla seconda contropartita che è stata individuata, per ora, in Samuel Iling Junior, anche lui in scadenza 30 giugno 2025 con la società bianconera. Saranno le valutazioni dei due cartellini a completare la valutazione finale e l'impatto economico del colpo Douglas Luiz. L'affare è però sempre più vicino alla chiusura.