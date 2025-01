Juventus, Kalulu: "Avevamo la partita in mano"

AFP via Getty Images

, difensore della, parla ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 contro l'Atalanta: "Orgoglioso per il primo goal con la Juventus. Poi il risultato finale, preso negli ultimi minuti, fa un po’ male perché la partita ce l’avevamo in mano noi, avevamo anche sofferto, ma avevamo anche avuto occasioni di fare bene oggi con la volontà di dimostrare che comunque siamo allo stesso livello ma ci sono queste piccole cose, non è fortuna, ma sono delle piccole cose che dobbiamo cercare di portare dalla nostra parte e non è andata come volevamo noi".

IL TABELLINOReti: 54' Kalulu (J), 78' Retegui (A)ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini (80' Hien), Kolasinac; Zappacosta (65' Bellanova), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (55' Samardzic); Lookman (80' Zaniolo), De Ketelaere (65' Retegui). All. Gasperini. A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Hien, Kakari, Zaniolo, Palestra, Brescianini.JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (86' Fagioli), Thuram (74' Douglas Luiz); Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Nico Gonzalez (80' Mbangula). All. Hugeux (Thiago Motta squalificato). A disp. Perin, Pinsoglio, Adzic, Weah, Rouhi, Mbangula.

Espulsi: -Ammoniti: Kolasinac (A), Mbangula (J)Arbitro: DoveriVar e Avar: Marini e Chiffi