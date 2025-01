AFP via Getty Images

Kalulu e Tomori insieme alla Juventus? Le voci sulla trattativa per il difensore del Milan continuano e, all'indomani della sfida dell'Allianz Stadium, vinta 2-0 dai bianconeri, è previsto un incontro tra le due società proprio per parlare del centrale inglese, che piace molto a Thiago Motta. C'è, dunque, la possibilità di rivedere insieme la coppia che ha vinto lo scudetto in rossonero nel 2022.

IL MERCATO - A Dazn, nel post-partita, Kalulu ha commentato queste indiscrezioni di mercato: "Sono in Italia da 4 o 5 anni e ogni anno ci sono voci di mercato, io guardo solo quando i contratti sono firmati. Per me sicuramente andrebbe bene".

INCONTRO PER TOMORI

LA PARTITA - "Quando si riesce a mettere più pressione e concdere meno all'avversario per respirare per noi difensori è più facile perché aggredendo loro hanno meno tempo e io sembro sempre più forte. Lavoriamo da tempo sulla, abbiamo sempre giocato bene. Da difensore,Stasera ha aiutato tanto, anche se fare meglio".