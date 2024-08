Juventus-Koopmeiners, fine dei giochi: il giorno decisivo, l'ultima offerta

, quando mancano cinque giorni al termine del calciomercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, domani potrebbe essere il giorno giusto per arrivare alla fumata bianca. Adesso sia il club bianconero sia il centrocampista dell'Atalanta si sentono a un passo dal traguardo. Ieri, racconta la Gazzetta, c’è stata l’accelerata decisiva:

"L'obiettivo della società era quello di trattenere tutti i giocatori importanti della stagione. Questa estate siamo costretti a gestire delle situazioni inaspettate che ci dispiacciono molto. Vedremo nei prossimi giorni, qualunque decisione verrà presa per il bene della società",, amministratore delegato della Dea, a Dazn prima del match con il Torino sulla situazione Koopmeiners.Dopo le resistenze dell’Atalanta, inizialmente restia ad aprire una trattativa con la Juventus e ancora fiduciosa di poter ricucire con il giocatore,(la cifra chiesta fin dall’inizio dalla Dea):e di tornare ad allenarsi. Koop è fermo da inizio agosto e avrà bisogno di un po’ di tempo per rimettersi in forma. Ha voluto fortemente la Juventus, con cui ha un accordo da tempo per un quinquennale da 4 milioni di euro a stagione e ha fatto pressioni sull’Atalanta affinché rispettasse la promessa fattagli un anno fa, quando il club rifiutò 48 milioni di euro dal Napoli.