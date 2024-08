Juventus, Koopmeiners manda un certificato medico all'Atalanta

Nuovo capitolo nella telenovela legata al futuro di Teun Koopmeiners tra Atalanta e Juventus.- Consigliato dal suo agente Bart Baving che lo ha raggiunto in Italia nei giorni scorsi, il centrocampista olandese ha presentato al club bergamasco un certificato medico per motivi di salute (stress). Così non si è allenato con la squadra di Gasperini, né ieri, né mercoledì. E oggi non giocherà la partita amichevole contro il St. Pauli ad Amburgo in Germania, l'ultimo test prima della Supercoppa Europea in calendario mercoledì 14 agosto a Varsavia in Polonia contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

- Questo caso ricorda quello di un altro centrocampista: il brasiliano Emerson, che nel calciomercato estivo di 20 anni fa (2004) presentò alla Roma un certificato medico con una diagnosi di depressione per non allenarsi e poi raggiunse Fabio Capello alla Juventus.- Classe 1998, Koopmeiners è sotto contratto fino a giugno 2027 con l'Atalanta, che tre anni fa nel 2021 lo acquistò per 14 milioni di euro dall'AZ Alkmaar. In maglia nerazzurra ha segnato 29 gol in 129 presenze, vincendo l'Europa League. Il calciatore ha raggiunto un accordo con la Juventus sulla base di un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2028. Nelle ultime ore i dirigenti bianconeri hanno alzato l'offerta per lui, mettendo sul piatto 55 milioni di euro (bonus compreso) per l'Atalanta, chiedeva 60 milioni e ora chiamata a dare una risposta.