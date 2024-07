Juventus, la cessione di Locatelli per arrivare a Koopmeiners: la verità sul Marsiglia e la posizione del giocatore

Redazione Calciomercato

Definito l’acquisto di Thuram dal Nizza per la Juventus è già tempo di pensare al prossimo colpo a cinque stelle. Giuntoli non ha mollato la presa pere sta studiando la seconda offerta da presentare all’Atalanta dopo aver incassato il “no” alla proposta verbale da 40 milioni più 5 di bonus. Prima, però, il direttore tecnico bianconero ha l’obiettivo di

è stata la prima cessione importante, ora la Juventus ragiona su un altro addio che possa portare una ottima liquidità in cassa.il centrocampista nativo di Lecco rischia di vedere poco il campo con gli arrivi di Thuram e Douglas Luiz.e non ha intenzione di valutare formule di cessione intermedie come quella del prestito.Nelle ultime ore iovvero l’allenatore che più di tutti lo ha valorizzato in carriera ai tempi del Sassuolo. Secondo quanto constatato, al momento il club francese non sembra intenzionato a far partire una missione per l’ex mediano del Milan.. Giuntoli ha in programma un meeting con il ragazzo al rientro dalle vacanze per fare il punto della situazione con la consapevolezza che il tesoretto per Koopmeiners dovrà arrivare dalle cessioni di altri elementi della rosa.