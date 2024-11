Juventus, la domanda di un'azionista all'assemblea: "Voi pensate che la Marotta League sia regolare?"

AFP via Getty Images

Duranteche si è svolta oggi all'Allianz Stadium e ha approvatocon, alcuni azionisti hanno protestato e chiesto a gran voce che i vertici del club difendano la Juventus.- Secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Capuano, presente appunto per assistere alla riunione,avrebbe riferito, la seguente domanda:Non mi pare una situazione normale… Non possiamo ricusare Guida o Marinelli come ha fatto l’Inter con Orsato, che per quattro anni non l’ha più diretta?».

Una testimonianza delin merito alla gestione della FIGC e alle direzioni arbitrali che, secondo loro, negli ultimi tempi hanno. Una provocazione che è stata chiaramente tralasciata dai vertici del club torinese, impegnato a rispondere a domande sul presente e futuro della società.