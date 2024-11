Milan e Juventus stregate da Bouaddi, il nuovo Rabiot lanciato da Fonseca

Redazione Calciomercato

La Francia è pronta a godersi l’ennesimo talento in rampa di lancio:, 17 anni compiuti il 2 ottobre scorso. Il suo compleanno lo aveva festeggiato come meglio non poteva: titolare nella vittoria contro il Real Madrid. E con una prestazione da 7,5 in pagella. L’anno scorso fu fatto debuttare dada più giovane esordiente di sempre delle coppe europee, a 16 anni e tre giorni. E propio il tecnico portoghese continua a caldeggiare il suo acquisto al Milan. Moncada lo sta seguendo da diversi mesi, Furlani è pronto a far valere i suoi ottimi rapporti con il club bretone.

Ayyoub è nato a Parigi da una famiglia marocchina. Cresciuto a pane e pallone, il classe 2007 è diventato un giocatore centrale nel progetto Lille.In Francia il paragone è conper via della struttura fisica imponente alla quale abbina una tecnica di primissimo livello. Può palleggiare da mediano o inserirsi con i tempi giusti da mezzala. Dinamico, intelligente dal punto di vista tattico e con una visione di gioco superlativa. Stiamo parlando di uno dei migliori prospetti a livello mondiale.

Thiago Motta lo ha osservato da vicino nella sfida di martedì scorso in Champions League.La stoffa c’è ora resta da capire le reali intenzioni del Lille da sempre una bottega piuttosto cara.di euro destinata a salire visto il tenore delle prestazioni offerte nella competizione più importante di tutte come la Champions League.