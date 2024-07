Juventus, ecco la nuova maglia: Yildiz ancora "senza 10", Vlahovic e Lehmann le più richieste

Redazione Calciomercato

Una giornata particolare, perché l'entusiasmo era davvero palpabile. In attesa di (altre) notizie dal mercato, dove la Juventus deve risolvere il problema cessioni per ri-sbloccare le entrate, i tifosi bianconeri si sono "consolati" con una sorpresa tanto attesa, tra store fisici e quelli virtuali. C'era la maglia, la nuova maglia, rigorosamente in bianco e nero, con le bande larghe e il logo con le tre stelle. Con la coccarda, poi, dellavinta qualche settimana fa a, contro la stessache avrebbe successivamente sconquassato il Bayer Leverkusen. Sembra una vita fa, perché una vita del resto è passata: non c'è più Max, è l'era di. Proprio, quel passaggio di consegne è diventato subito chiarissimo.

E' stata una lunga attesa, ma non come un concerto di Taylor Swift: non c'erano tifosi appostati all'esterno dei due store torinesi, né se ne segnalano altrove. Dallein poi è stato possibile acquistare il primo kit nei negozi, pure in quelli virtuali. Dopo un po' di server affaticati - soprattutto poco dopo la pubblicazione degli annunci social -,. Alle spalle dell'Allianz Stadium, raccontano di un flusso molto sostenuto, di tanti tifosi accorsi già da apertura e ancor di più dopo aver visto sui social le immagini del prodotto rigorosamente in vetrina.

Non si hanno ancora i volumi di vendita ufficiali, ma un aspetto sembra piuttosto certo: è andato tutto come ci si aspettava, cavalcando l'entusiasmo ricreato nell'ambiente da Thiago Motta e sfruttando ad hoc una campagna pubblicitaria molto apprezzata. E pure discussa. Il volto di, ad esempio, è stato visto come l'ennesima conferma di come il turco sia al centro del progetto. Il post con Federico Chiesa, invece, ha suscitato commenti e perplessità: perché deve finire così? Perché spesso il mercato è brutale e non tiene esattamente conto dei sentimenti. Non è sempre così, chiaramente. E la dimostrazione è il sorriso di, che non ha perso tempo per pubblicare la sua 19 nuova di zecca. Non sarà la sua, la maglia più venduta: quel primato spetta, dai primi exit poll, a Dusan. Attorno allo Stadium pullulava (pure) di numeri 9: pesa la certezza costruita attorno alla sua figura, praticamente insostituibile.

E gli altri? Alcuni numeri sono bloccati, altri invece si possono "editare" liberamente. Racconti dallo store: chi è arrivato con richieste legate ai giocatori e ai numeri di maglia, è stato immediatamente rispedito altrove. Tradotto: se vuoi fare una maglia con la dicitura "" e la numero "", invitano a ripensarci. O magari a passare più in là. Bocche cucite sui numeri di maglia, almeno su quelli maschili. Sulle divise Women, invece, grande coinvolgimento. Tra le maglie più vendute c'è stata pure la numero 7 di Alisha, scelta soprattutto da piccole tifose, appassionate della Juve femminile.