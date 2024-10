Juventus-Lazio: vi ricordate le formazioni dell'ultima vittoria biancoceleste?

Getty Images

, di fronte oggi alle 20.45 all'Allianz Stadium, si affrontano per la 191esima volta nella loro storia in. La Juventus ha segnato un totale di 334 gol, la Lazio 214. In Serie A le partite sono state 160, con un bilancio di 86 successi per la Juventus, 38 pareggi e 36 vittorie per la Lazio. Le reti in Serie A sono state 286 per la Juventus e 175 per la Lazio., l'ultima vittoria della Juventus è il 3-1 dell'ottobre 2023, l'ultimo pareggio è il 2-2 del maggio 2022 e l'ultima vittoria della Lazio è il 2-1 dell'ottobre 2017.

RETI: 23' pt Douglas Costa (J), 2' e 9' st Immobile (L).JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner (28' st Sturaro), Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira (20' st Dybala), Bentancur, Matuidi; Douglas Costa (9' st Bernardeschi), Higuain, Mandzukic. (Szczesny, Pinsoglio, Benatia, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado). All. Allegri.LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic (39' st Patric); Luis Alberto (27' st Nani); Immobile (31' st Caicedo). (Vargic, Guerrieri, Luiz Felipe, Mauricio, Murgia, Di Gennaro, Jordao). All. Inzaghi

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo.AMMONITI: Buffon, Sturaro, Patric.ANGOLI: 4-2 per la Juventus.NOTE: Al 95' Strakosha respinge un rigore calciato da Dybala.Recupero 0' pt; 5' st