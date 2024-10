Lazio, Baroni: “Guendouzi ok per domani. Juve avversaria perfetta per essere competitivi”

Getty Images

Alla vigilia diha parlato in conferenza stampa. Il tecnico biancoceleste ha detto di aver ritrovato bene la squadra dopo la sosta per le nazionali. “Stiamo bene, anche quelli che sono rientrati, dopo perché hanno avuto la soddisfazione di giocare in nazionale piano piano li abbiamo rimessi dentro, stamattina erano tutti presenti”. La miglior notizia per l’allenatore della Lazio è il recupero di, anche se non so se dall'inizio. Il ragazzo ha comunque grande voglia di essere presente e questo fa piacere a me e alla squadra”.

“Affrontiamo una squadra forte, con la miglior difesa d'Europa e con il maggior possesso palla in Italia. Hanno consistenza, compattezza, personalità; ma. Sarà un test importante, di altissimo livello e dobbiamo affrontarlo con consapevolezza, con personalità, perché nelle difficoltà c'è la bellezza, lo dico sempre. Noi viviamo di test continui del nostro lavoro e di ciò che dobbiamo proporre. Domani ci aspetta una grande gara"."Credo siaNoi dobbiamo rimanere equilibrati, in campo e fuori. Solo il lavoro durante la settimana, nel lungo, ci porterà a raggiungere risultati individuali e di squadra. La stessa coerenza e razionalità dobbiamo portarla dentro e fuori dal campoIo preferisco il fare al parlare; che significa lavorare a testa bassa, con lo spirito giusto, perché siamo tutti ambiziosi. Anche i tifosi, la piazza, la società, i calciatori: ci vuole dedizione insieme al sacrificio e per questo dico che questa gara è un passaggio importante per noi".

“I risultati arrivati fin qui sono molto merito della squadra.Il merito è dei ragazzi. Io sto molto con i piedi per terra e penso a lavorare, che è la cosa più importante, perché è lì che dobbiamo trovare le risposte e l'identità forte di squadra. Mi fa piacere ricevere complimenti e aver già convinto i tifosi, soprattutto per il lavoro della squadra; ma io devo rimanere ancorato al progetto e all'obiettivo".“I cambi sono sempre fondamentali, l'abbiamo visto in queste partite affrontate. La Juventus è solidità, compattezza ed esperienza, maAbbiamo le nostre consapevolezza, con le quali abbiamo lavorato e preparato il match.Bisogna avere un credo da inseguire, al di là dell'avversario o dei momenti negativi che ci possono essere. Sarà difficile, ma la squadra non sbaglierà la prestazione”.

“Per i ragazzi rientrati dalla nazionale si tratta di recuperare energie., per la brutta avventura con la Nigeria, è stato fermo, però ha energia e ha recuperato. Stessa cosa perlo vedremo presto, è già disponibile e penso che in Europa League possa partire.è stato rapidissimo a recupeare: era un piccolo affaticamento e ora sta bene. Abbiamo delle soluzioni anche per sostituire, che comunque sta recuperando velocemente e sta già molto meglio. Sono fiducioso di un suo pronto recupero.sta crescendo. A volte deve trovare dei sostegni durante la partita; dipende anche da come nasce la sua gara. Deve essere libero mentalmente, senza paura di sbagliare, voglio che rischi, perché vedo le sue qualità e so che lo può fare”.