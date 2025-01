Juventus, le possibili avversarie ai playoff di Champions League

Getty Images

Un insuccesso davvero duro per la squadra bianconera, che difficilmente aveva la possibilità di centrare direttamente la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma comunque poteva migliorare la sua posizione in classifica per un miglior accoppiamento ai playoff.Andiamo a scoprire, quindi, quali possono essere le avversarie nel prossimo incrocio e, eventualmente, agli ottavi di finale.

Al turno dei playoff, la Juventus, a seconda del piazzamento nel sorteggio, dovrà sfidare ai playoff una fra il Milan e il PSV Eindhoven. Eventualmente, in caso di qualificazione agli ottavi di finale, i bianconeri se la vedranno con una fra Arsenal e Inter. L’ipotesi di euroderby è assolutamente plausibile.