Juventus, Locatelli saluta Chiesa: "Caro amico mio..."

, posta su Instagram una storia per salutare, ormai ex compagno di squadra in bianconero, fresco di trasferimento al Liverpool: "Caro amico mio, parto dal dirti che mi mancherai in campo e fuori con il tuo modo unico di salutarci. Ti auguro il meglio per questa nuova avventura. Ti voglio bene ed è stato un piacere condividere con te questi anni insieme. Forza Fenix, ci vediamo presto".Federico Chiesa è un nuovo calciatore del Liverpool. L'ormai ex attaccante della Juventus questa mattina ha svolto la prima parte di visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto col club inglese. Che per il suo cartellino investe 15 milioni di euro, bonus compresi. Sulle sue tracce c'era anche il Barcellona, frenato dai paletti economici fissati dalla Liga spagnola.

Arrivato nel 2020 dalla Fiorentina per circa 57 milioni di euro tra prestito e riscatto, Federico Chiesa ha segnato 32 gol in 131 presenze con la maglia della Juventus. Vincendo la Coppa Italia per due volte (battendo sempre l'Atalanta in finale) e una Supercoppa italiana contro il Napoli, altra squadra che aveva pensato a lui prima di prendere il brasiliano David Neres dal Benfica. Niente da fare anche per Roma e Inter, con i nerazzurri che erano interessati a prenderlo a parametro zero a giugno 2025 nel caso in cui si fosse svincolato dalla Juventus.Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Liverpool FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a € 3 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore.