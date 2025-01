Juventus, McKennie capitano: è il settimo stagionale

Getty Images

E'il capitano dellaper il match con il Benfica, in programma stasera alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Campions League. McKennie è il settimo giocatore a indossare la fascia di capitano della Juventus in questa stagione.Gleison BremerManuel LocatelliDaniloFederico GattiAndrea CambiasoTeun KoopmeinersWeston McKenniePerin; Weah, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Locatelli, Koopmeiners, Gonzalez, Adzic, Fagioli, Savona, Rouhi.

Allenatore: Thiago Motta.Trubin, Antonio Silva, Bah, Aursnes, Kokcu, Di Maria, Pavlidis, Schjelderup, Otamendi, Araujo, Florentino Luis.A disposizione: Samuel Soares, Amdouni, Akturkoglu, Barreiro, Prestianni, Rollheiser, Beste, Joao Fonseca, Nuno Felix, Leandro Santos, Bajrami, Rego.Allenatore: Lage.