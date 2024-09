Juventus, Milik rientra contro il Napoli?

46 minuti fa



La Juventus spera di poter recuperare Arek Milik e di averlo a disposizione per la panchina per il match contro il Napoli, in programma sabato alle 18 all'Allianz Stadium. Al momento, però, secondo quanto riferisce Sky, non ci sono ancora certezze sul fatto che il numero 14 juventino possa essere in panchina nella partita contro i partenopei. Ricordiamo che a giugno Milik era stato sottoposto ad intervento di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro, dopo essersi infortunato in nazionale.



Milik, attaccante classe 1994, è alla Juventus dal 2022, con un bilancio di 74 partite e 17 gol, e una Coppa Italia nel palmares. Con la maglia della nazionale polacca, Milik ha collezionato 73 partite e 17. Ricordiamo che Milik, attaccante classe 1994 in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno del 2026, è un ex giocatore del Napoli. Il polacco infatti ha militato con la squadra partenopea per quattro stagioni e mezza, dall'estate del 2016 al gennaio del 2021, con un bilancio di 122 partite e 48 reti, vincendo una Coppa Italia nel 2019-20.