Juventus-Napoli, le pagelle di CM: muro Bremer, Vlahovic uomo in meno

AFP via Getty Images

Eh, quell'intervento sul finale del primo tempo è un guizzo decisivo. Tutto il resto è carattere e posizione-Poca roba, poca spinta, poco coraggio. Aveva davanti Kvara, ma la sua non è stata una partita da ricordare, e per larghissimi tratti.Cambia ruolo e quasi non lo noti. Se ne sta lì sulla destra a coprire un po' di confusione di Savona. Comunque, impeccabile.Lukaku è controllato con la vista a raggi laser, poi gli si avvicina in un amen. Ancora dubbiosi sul suo approccio a quattro? Che poi, quando ha un avversario come Rom, lui pure si esalta.

Buone uscite, ottime soluzioni e la manovra della Juve è oggettivamente più fluida a sinistra. Ecco spiegata la scelta Savona. Ecco perché non trasloca dall'altra parte.Gamba e testa, a volte anche solo una delle due, ma sempre con una costanza molto differente rispetto alla passata stagione. Loca c'è ed è il faro: in mezzo ci sta lui.Difensivamente, una prestazione incredibile. Offensivamente, una prestazione tutto sommato mediocre. A parte il tango sulla trequarti, Nico è stato un solo tentativo alto a metà gara. Può fare di più, soprattutto in area.

Va bene che è sempre lì, ma poi serve la qualità giusta per colpire in porta. E non l'ha avuta, praticamente mai (dall'80' THURAM s.v.)La forma cresce, e cresce anche la sua presenza all'interno di questa Juve. Adesso è più vivo negli ultimi 25 metri: farà la differenza, Thiago si augurava la facesse anche oggi.Rarità: non decide, eppure è tra i migliori in campo. Motta gli parla tanto, più di tutti. Lui esegue e a modo suo. Non decide, ma sembra un dettaglio.Un appuntamento mancato, e in maniera costante, quasi coerente. E' stato l'uomo in meno di una Juve tutto sommato funzionale: in ritardo sui cross, sulle intenzioni, sul marcatore diretto. Il periodo difficile è diventato periodo nero. Ma cambiarlo è stata davvero la mossa giusta? (Dal 46'Vittima della scelta di Motta. La Juve fa lo stesso gioco, ma lui non è l'attaccante ideale. Corre senza meta).

Che si sia arrabbiato per un paio di letture sbagliate di Vlahovic? Sì, probabile. Che l'abbia tolto per questo? Praticamente certo. Però nella ripresa riconsegna la stessa Juventus senza un punto di riferimento. Fatichiamo a trovare il senso.