Juventus-Napoli, domani allo Stadium il saluto di Szczesny

Non c'entra solo la classifica, la sfida per lo Scudetto e il nuovo ritorno da avversario all'Allianz Stadium di Antonio Conte. Uno dei big match della quinta giornata di Serie A, prevista per le 18.30 di sabato 21 aprile,, contestualmente all'annuncio della Juve dell'accordo per la rescissione consensuale del contratto.che lo ha sostenuto dal 2017 al 2024, periodo nel quale ha conquistato tre Scudetti e altrettante Coppe Italia e due Supercoppe. Il classe '90 si era congedato così dalla Juventus al momento dell'addio: "L'anno scorso ho parlato molto sinceramente con il Giuntoli. Era all’inizio della scorsa stagione, quando dovevamo discutere del rinnovo. Ci siamo seduti in una stanza per tre minuti. Gli ho detto che alla fine della stagione 24/25 mi sarei ritirato".Un addio quello di Szczesny accelerato dall'acquisto dal Monza di Di Gregorio, situazione che ha generato un po' di rammarico da parte dell'ex portiere della nazionale polacca: "Avrei voluto fare un altro anno in bianconero perché sentivo di poter dare ancora tanto. Ma dopo la Juventus non ero pronto per altre sfide.".