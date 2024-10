Juventus Next Gen, altro ko. Squadra penultima, Montero tuona: "Mi vergogno"

gettyimages

La squadra diha perso nella sfida casalinga contro ilche si è imposto con il risultato diI bianconeri restanoe con una partita in più rispetto ad ACRa parità di punti in classifica.Eppure la Juventus era passata indopo due minuti con il gol di. Al 20' il pareggio firmatoe la rimonta completata conha messo il sigillo sulla partita con il tris, conche ha solo accorciato le distanze.

Se non è crisi, poco ci manca. Inserita nel Girone C della Serie C,. L’ex difensore non ha usato giri di parole per descrivere la prestazione dei suoi e il momento che stanno vivendo. "Dobbiamo capire e renderci conto.Non bisogna giustificare l’età.. Carta canta. Il merito nel calcio non mi interessa. In questo calcio di uomini bisogna essere concreti", ha detto della sua squadra che ora rischia di essere coinvolta nella lotta perin Serie D.