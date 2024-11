Juventus Next Gen: ufficiale l’esonero di Montero, tutto pronto per il ritorno di Brambilla

gettyimages

Laha ufficializzato l’esonero di Paolo: l’uruguaianoLo ha comunicato il club bianconero con una nota nella quale ringrazia l’ex difensore per l’impegno profuso “in questo non facile inizio di stagione con la Next Gen, per i due anni scorsi, in cui ha diretto l’allora Under 19 bianconera, nonché per la disponibilità ad assumere il ruolo di allenatore della Prima Squadra nella parte finale del Campionato 2023/24”.– “Il Club desidera confermare che Montero, i suoi valori e la sua esperienza, maturata come campione in campo prima e come tecnico poi, saranno sempre di casa alla Juventus e che, di conseguenza, la Juventus sarà sempre casa sua”.

Al posto di Montero, è già prontoe si tratta di un ritorno per l’ex allenatore del. Con la sua guida, i bianconeri sono arrivati, miglior piazzamento in Serie C da quando esiste la seconda squadra. In estate, era stato lo stesso tecnico a salutare Vinovo e ora, dopo la rottura con il Foggia, Brambilla ha accettato di tornare alla base.