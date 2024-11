Juventus NG, per Brambilla ritorno senza sorrisi: "Testa pesante"

Getty Images

Debutto senza sorrisi per Massimo, tornato sulla panchina delladopo l'esonero di Paolo Montero. I bianconeri hanno perso a Crotone- In sala stampa il tecnico ha quindi dichiarato: "Noi abbiamo "sbagliato" i primi venti, venticinque minuti di gara, perché avevamo un po' la testa pesante dopo questo periodo senza vittorie. In quella fase il Crotone è stato bravo a fare la partita dimostrando di essere un gruppo abile a sfruttare a proprio favore i momenti meno positivi degli avversari all'interno di di un match. Il Crotone ha approcciato bene la sfida, ma quando abbiamo preso le misure non abbiamo più concesso transizioni ai nostri avversari e non era facile perché quando devi rientrare in partita è facile che l'altra squadra provi a colpirti in contropiede.

Ci sono stati diversi segnali incoraggianti, a mio giudizio. Nel momento in cui ci siamo sciolti a livello mentale, infatti, siamo stati più disinvolti e abbiamo interpretato l'incontro proprio come lo avevamo preparato, giocando alla pari contro di loro. Nella ripresa li abbiamo schiacciati nella loro metà campo e, probabilmente, avremmo meritato anche la seconda rete. Purtroppo non è arrivata e torniamo a casa senza punti, ma ci teniamo stretta la prestazione che è stata, comunque, positiva. Possiamo sicuramente fare meglio, abbiamo tutte le qualità per poter crescere ancora".