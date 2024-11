Juventus, Nico Gonzalez è ancora ai box: come procede il recupero e le chances per il Milan

In casala preoccupazione per i tanti, troppisubiti dai calciatori a disposizione di Thiago Motta da inizio anno si fa sempre più importante. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello di Juan Cabal, la cui stagione è già finita, ma fra i tanti elementi che l'allenatore italo-brasiliano continua a tenere ai box c'è anche e soprattutto l'esterno argentino. L'ex Fiorentina è ai box sin dalla vittoria roboante di Champions contro il Lipsia (in cui si ruppe il crociato del ginocchio anche Bremer ndr.) eal rientro dalla sosta, non sono oggi positive.

Arrivato a Torino come uno dei colpi più luccicanti della vibrante campagna acquisti estiva del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che per lui ha messo in piedi un'operazione in prestito oneroso da 8,4 milioni (oneri accessori da 400mila euro) con obbligo di riscatto fissato a 28,1 milioni (3,1 di oneri accessori) più 5 milioni di bonusUna cifra che però, almeno finora, ha portato a disposizione di Thiago Motta

L'attaccante classe 1998 è arrivato tardi a Torino, va ricordato, saltando tutta la preparazione estiva e le prime giornate di campionato. Era in rincorsa atleticamente, ma lo stop subito contro il Lipsia oggi, si sta rivelando. Uscito dal campo zoppicando, per lui l'esito degli esami ha confermato "Solitamente per questo genere di problematiche i tempi di recupero vengono stimati in 10-14 giorni, ma essendo la gara col Lipsia datata 2 ottobre, oggi lo stop è andato a prolungarsi oltre le 6 settimane. Ieri giorno dell'ultimo allenamento alla Continassa prima dei tre giorni di libertà concessi da Thiago Motta,

Il problema di fondo è che Nico non è arrivato a Torino nella migliore delle condizioni e, anzi, in questo percorso di recupero al JMedical. Anche per questo si stanno allungando i tempi di recupero in modo da averlo al 100% a disposizione una volta rientrato in gruppo.Dalla Continassa assicurano cheperché si proverà a recuperarlo, almeno per la panchina, ad ogni costo, ma molto dipenderà da come reagirà lui in campo. Difficile fare previsioni, ma sicuramente, almeno per ora, Thiago Motta su di lui ha potuto contare troppo poco.