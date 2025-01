Juventus, non solo Kolo Muani: nuovi contatti per Zirkzee col Manchester United

per questa finestra di trattative che si preannuncia scoppiettante e parecchio movimentata per la. L'amara sconfitta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan,in casa bianconera, dove la priorità rimane la ricerca di uno-due profili per il reparto difensivo. Ma alla luce degli ultimi accadimenti e delle possibili evoluzioni di mercato sul fronte Vlahovic – la trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026 procede molto a rilento – le necessità per la Vecchia Signora potrebbero condurre a scenari sino a questo momento non preventivati. ComeLe incertezze legate ai tempi di recupero di Milik, vittima di un nuovo infortunio al polpaccio e mai disposizione della Juventus in questa stagione, quelle alla permanenza di Vlahovic stanno inducendo Cristiano Giuntoli ae un deciso miglioramento complessivo sul piano della maturità e del repertorio tecnico-tattico., nemmeno con l'avvento in panchina di Ruben Amorim al posto di ten Hag la situazione è migliorata e, in occasione dell'ultima partita casalinga contro il Newcastle, il classe 2002 è stato sostituito dopo appena 33 minuti tra i fischi dei suoi stessi tifosi.Il, che medita di cambiare molto tra questa finestra invernale di calciomercato e quella della prossima estate e che per il ruolo di centravanti ha già messo nel mirino lo svedese– pallino di Amorim, con cui ha condiviso l'esperienza allo Sporting Lisbona –– che prima di procedere ad eventuali acquisti avrebbe bisogno di fare cassa attraverso alcune partenze –Nei primi contatti tra le parti si è ragionato su un prestito con diritto di riscatto e nuove discussioni sono previste la prossima settimana.Se gli approcci iniziali avevano fatto registrare una certa freddezza da parte della dirigenza inglese,Kia Joorabchian, il tramite tra le parti, è in contatto da settimane con la Juventus e con Giuntoli, sintomo del fatto che la situazione Zirkzee è pronta a regalare nuovi sviluppi.