Juventus, non solo Koopmeiners: altri tre colpi nel mirino

La seconda metà di agosto si preannuncia bollente per il mercato di unaancora incompleta e lontana da quella che avevano in testa. Le cessioni a rilento stanno bloccando un mercato in entrata che anch'esso stenta. Da qui al 30 agosto, data in cui suonerà il gong sulla sessione estiva del calciomercato,D'altronde l'avevano ribadito gli stessi diretti interessati:Tradotto, sono in arrivo. La situazione più calda è quella di, da mesi il prescelto per la mediana bianconera. Un centrocampo rivoluzionato con, cui mancheranno le corse e la qualità di. Il francese avrebbe nell'olandese il sostituto perfetto, sa dell'interesse juventino e avrebbe anche un accordo col club, come rivelato da. La trattativa però è in fase di stallo. L'Atalanta infatti non vorrebbe venderlo ma ora che il giocatore è passato al contrattacco,le cose potrebbero cambiare. C'è distanza, e tanta, tra Juve e Atalanta.Scontato che nei prossimi giorni ci possa essere un nuovo contatto con un'offerta ritoccata verso l'alto o con l'aggiunta di qualche contropartita.

Un altro giocatore che ha detto sì alla Juve e che aspetta di aggregarsi al prossimo futuro club è Jean-Claire. Con ilsono stati fatti passi avanti in una trattativa che si era arenata sulla formula e su alcuni cavilli.. Condizioni che non facevano impazzire il Nizza, cosa che ha spinto Giuntoli adgli obiettivi da raggiungere eSi tratta e le sensazioni sono positive. Il capitolo esterni è quello più complicato. In pole in questo momento ci sonoma non sono da escludere altri profili dell'ultimo momento. L'argentino si libererebbe solo nel caso in cui la Fiorentina riuscisse a mettere le mani su. Prezzo?da far calare magari con l'inserimento nella trattativa di. Pista calda anche quella di. Il brasiliano con passaporto portoghese vuole lasciare il, un primo incontro con il suo agente c'è stato ma il suo cartellino è valutatosu questo c'è ancora da lavorare. Ma in oltre 20 giorni si può fare questo e altro.