Redazione Calciomercato

Juventus: nuova avventura per Magnanelli

Redazione CM

58 minuti fa



La Juventus cambia in panchina. Non solo in riferimento alla prima squadra, con Thiago Motta che ha preso il posto di Massimiliano Allegri. Per la panchina dell'under 19 il club bianconero ha scelto Francesco Magnanelli, ex centrocampista centrale del Sassuolo, sbarcato a Torino nell'estate 2023 per entrare a far parte dello staff di Allegri.



Magnanelli prende il posto di Paolo Montero, che si trasferirà alla guida della Juventus Next Gen dopo la separazione ufficiale da Massimo Brambilla degli scorsi giorni. Magnanelli, che ha anche lavorato con Dionisi al Sassuolo, ha la licenza UEFA A che gli permette di lavorare come allenatore in seconda in Serie A e B.