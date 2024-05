Juventus: ultima offerta a Rabiot, occhi su Douglas Luiz

Getty Images

Il centrocampista francese (classe 1995 ex PSG) è in scadenza di contratto a giugno e deve decidere se svincolarsi a parametro zero o accettare l'offerta del club bianconero, che gli propone un(in linea con il suo stipendio attuale)più un'opzione per un'ulteriore annata.- In caso di fumata nera, la Juve è pronta a battere delle piste alternative sul mercato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, una di queste porta a, che lo valuta almeno 40 milioni di euro. Più del doppio rispetto ai circa 17 milioni di euro sborsati per acquistarlo dal Manchester City nell'estate del 2019.In questa stagione ha segnato 10 gol (5 su rigore) e servito altrettanti assist in 53 presenze.

(classe 1998 ex Leeds e Schalke), sotto contratto fino a giugno 2025 con la Juventus. Che in ogni caso dovrebbe fare i conti con Unai Emery: l'allenatore spagnolo ha portato l'Aston Villa al quarto posto in Premier League, qualificando la squadra alla prossima Champions League e non vuole perdere una pedina fondamentale nel suo scacchiere come Douglas Luiz.