Juventus, nuovi contatti con Galeno: i due fattori che favoriscono l'affare col Porto

Ma le operazioni in entrata non sono state le uniche. Il player trading, in casa bianconera, è stato fondamentale per generare introiti importanti nelle casse della Vecchia Signora: la cessione di Soulé - operazione da 26 milioni di parte fissa, alla quale si aggiungono 2 milioni di bonus facili e altri 2 maggiormente complessi da raggiungere, oltre al 10% sulla futura cessione – garantisce maggior margine di manovra alla Juventus, pronta a chiudere per Todibo in primis e per accelerare sula questione Koopmeiners.